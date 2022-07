Saint-Gilles : un nouveau parking pour 60 voitures et 70 vélos au Parvis

Fruit d’un accord entre la commune, parking.brussels et le propriétaire, il est situé rue de Moscou, à côté du parvis de Saint-Gilles et n’est accessible que sur abonnement.

Le tarif pour les emplacements de voiture est de 70 euros par mois pour les riverains, domiciliés dans un rayon de 700 mètres du site et 100 euros pour les autres. Pour les places vélos il faudra compter 60 euros par an et 120 euros par an pour les vélos cargo. Actuellement accessible avec un badge, il sera prochainement équipé d’une technologie d’ouverture à distance via une application mobile, précise le communiqué.

Ce nouvel équipement s’inscrit dans le cadre du Contrat de quartier durable Parvis-Morichar. Il est le fruit d’un accord de parksharing conclu entre la commune de Saint-Gilles, parking.brussels et le nouveau propriétaire de l’immeuble de logements où est situé le parking. Il correspond à la volonté de la Région de développer du stationnement hors voirie, commente l’agence régionale de stationnement. Il vient également “compenser la suppression de places de stationnement dans la rue, dans le cadre de la végétalisation de la place Marie Janson, et contribuera à apaiser le quartier du Parvis, très densément peuplé.”, poursuit-elle. Notons encore qu’il permettra de répondre à la demande de parking vélo, en constante augmentation. Il sera cogéré par les sociétés BePark et Indigo.

Rédaction