Saint-Gilles : l’interdiction de consommer de l’alcool est prolongée

Le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS), a décidé de prolonger l’interdiction de consommation de l’alcool dans certains quartiers, notamment au parvis et aux alentours de la gare du Midi.

L’ordonnance prise en juin dernier, couplée avec le Plan été de la zone de police Midi, a permis de contribuer à rétablir la sécurité et la tranquillité dans le périmètre qui était concerné, selon le bourgmestre.

L’ordonnance est prolongée de trois mois et le périmètre est étendu à la gare du Midi. Le but est de faire cesser la consommation et non de verbaliser, précise Jean Spinette.

L’interdiction de consommation d’alcool dans l’espace public, ainsi que la fermeture des commerces à 1h du matin, uniquement dans le périmètre de la gare, vient compléter l’ensemble des mesures prises dans le cadre du plan d’action pour la gare du Midi.

“L’interdiction de la consommation d’alcool en rue n’est pas une solution miracle, mais elle contribue à faire baisser le niveau de nuisance et de violence engendré par la consommation excessive d’alcool au bénéfice du public en errance, qui est la première victime de cette violence, des travailleurs sociaux pour leur permettre de travailler dans des conditions plus sûres, des habitants des quartiers concernés et des usagers de la gare, commente Jean Spinette. C’est le rôle de la commune d’assurer l’ordre et la sécurité publique. Mais ma priorité reste le travail social indispensable pour le public en errance. Et je ne puis que souligner une nouvelle fois l’effort qui doit être fait par le fédéral dans l’accueil des migrants et des mineurs étrangers non accompagnés pour assurer une prise en charge effective de ce public et sa meilleure répartition entre régions.”

V.Lh. – Photo: Belga/Ophélie Delarouzée