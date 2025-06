Saint-Gilles : le conseil communal va voter le budget proposé par le collège ce jeudi soir

Le collège avec son bourgmestre et ses échevins va proposer un budget au vote du conseil communal ce jeudi.

Dans un communiqué de presse, le bourgmestre, Jean Spinette, a présenté le futur budget de sa commune. Sans oublier d’envoyer une petite pique au Fédéral, il s’est montré fier du travail accompli. “Quand on voit l’énergie que les autres niveaux de pouvoir mettent à détricoter notre système de solidarité, nous affirmons une fois de plus que la commune de Saint-Gilles continue à protéger ses habitants”, explique l’élu PS.

Première information importante : il assure que le budget est à l’équilibre. “Pour la troisième fois de suite”, poursuit Willem Stevens, échevin des finances, dans le communiqué. “Nos finances restent saines en 2025. Malgré quelques années difficiles dues au COVID et à une forte inflation, notre commune n’a jamais enregistré de déficit structurel.”

Deuxièmement, il était primordial pour le collège d’assurer une protection aux plus vulnérables via le CPAS. Pour cela, ils ont augmenté la dotation d’un demi-million d’euros, passant à 23,5 millions, soit 14,2% du budget total.

La sécurité, l’une des priorités

Ces derniers mois, l’actualité a été brûlante du côté de Saint-Gilles. Notamment à cause des fusillades qui ont rythmé le quotidien des habitants. Pour tenter de les rassurer, le collège a choisi d’investir avec une augmentation de 2, 5 millions d’euros de la dotation à la zone de police Midi.

En plus de la sécurité, le collège assure qu’une partie du budget sera alloué dans “les politiques de revitalisation urbaine, de dynamisation du tissu économique local, dans l’entretien des infrastructures et équipements communaux qui accueillent les différents services (crèches, écoles, centres culturels, véhicules pour la propreté…), des investissements dans les politiques de sport (piscine Victor Boin), de la jeunesse et dans les écoles (étude pour la rénovation de l’école J.J. Michel)”.

Le collège s’attelle également à effectuer une gestion active de la dette. “Le tout sans toucher aux impôts communaux !”, résume le communiqué. “Le collège a décidé, attentif au coût de la

vie, particulièrement pour les plus modestes, de ne pas augmenter l’impôt des personnes physiques et le précompte immobilier.”

Il ne manque plus au conseil communal de voter ce budget ce jeudi soir.

