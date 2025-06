Saint-Gilles : le conseil communal unanime sur une présence policière permanente place de Bethléem

Tous les groupes politiques du conseil communal de Saint-Gilles, majorité comme opposition, se sont montrés favorables à l’instauration d’une présence policière permanente sur la place de Bethléem. Un large consensus s’est dégagé autour de ce dossier jugé prioritaire par les élus, au vu du climat d’insécurité dénoncé par les riverains.

Une habitante de la place, soutenue par une septantaine de signatures, a interpellé jeudi soir le conseil communal. “Insécurité, agressions, trafic de drogues, fusillades… Des commerçants s’en vont, on a peur pour nos enfants“, a-t-elle lancé dans une intervention concise.

Le bourgmestre Jean Spinette (PS) a reconnu l’ampleur du problème. “La place de Bethléem est au centre de nos préoccupations. J’ai demandé des centaines d’interventions“, a-t-il illustré. “À chaque rencontre, que ce soit au collège de police ou dans nos réunions avec la police en bilatéral, j’ai plaidé pour une présence policière permanente place de Bethléem.”

Un écho unanime

Des propos qui ont trouvé un écho unanimement positif jeudi soir après de tous les groupes politiques, dans la majorité et l’opposition. Le socialiste a toutefois rappelé que la zone de police de Bruxelles-Midi couvrait trois communes (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest) et que celle-ci a identifié près de 80 “hotspots” (littéralement “points chauds”) sur ce territoire. “Nous avons un vrai problème d’effectifs, d’où notre demande d’un appui fédéral“, a-t-il expliqué. Les postes fixes sont rares. “Nos agents sont contraints de se déplacer de ‘spot’ en ‘spot’. Et, parfois, quand un poste fixe est installé, le deal se déplace à 100 mètres.“

Le bourgmestre a également déploré le fait que les policiers “n’ont plus le temps de faire leur vrai travail de terrain : ils sont à la prison, au parquet, au stade ou en manifestation“. La stratégie des “hotspots” a été lancée en avril 2024. Elle vise à endiguer les trafics, violences et fusillades qui gangrènent certains quartiers de la capitale.

avec Belga