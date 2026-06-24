Saint-Gilles : la colonnade de l’avenue Fonsny fait peau neuve

Mal éclairée et souvent victime de vandalisme, la colonnade de l’avenue Fonsny connaissait depuis un certain temps déjà toutes sortes de problèmes. Aujourd’hui, grâce à un projet de rénovation, la colonnade retrouve un aspect flambant neuf.

Achevé fin mai 2026 après un chantier de six mois, ce projet marque une étape importante dans la revitalisation du quartier du Midi et la requalification de cet espace situé à la jonction des communes de Saint-Gilles et de Forest. Composé de 56 colonnes en béton, cet espace public couvert abrite en partie supérieure la première (ou dernière) des 18 voies ferrées de la gare du Midi.

Porté par la commune de Saint-Gilles, le projet a été financé à hauteur de 600 000 euros, par la Région dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine (CRU4). Infrabel et Bruxelles Mobilité ont assuré la coordination technique, compte tenu de la proximité des infrastructures ferroviaires. La conception architecturale et l’exécution des travaux ont été confiées au bureau d’architecture Act et à l’entreprise Nutons SA.

La question des mobilités a également été au cœur du projet. Marquée par une certaine ambiguïté dans ses usages, la Colonnade est désormais aménagée afin d’accueillir piétons, PMR et cyclistes dans des conditions sûres et optimales. Les pieds de colonne ont été végétalisés, rendant le cadre plus vivant.

L’éclairage a joué un rôle central dans le réaménagement de la Colonnade. Conçus spécifiquement pour le site par le bureau Light-To-Light, les nouveaux luminaires mettent en valeur l’architecture singulière du site, tout en renforçant le confort et le sentiment de sécurité des futurs usagers et usagères. De jour comme de nuit, ponctuant l’espace, ces luminaires rendront le passage plus accueillant.

De plus, depuis des décennies, la colonnade est un lieu recouvert de tags, de graffitis et d’affiches. Plutôt que de chercher à les faire disparaître, les concepteurs ont choisi de les intégrer. Certaines surfaces murales ont été nettoyées et traitées, tout en laissant de la place à différentes formes d’expression artistique urbaine.

Photo : Fiorenzo Namèche et Séverin Malaud