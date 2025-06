Saint-Gilles et l’Union saint-gilloise signent une convention pour le stade Marien

La commune de Saint-Gilles présentera au conseil communal du jeudi 26 juin une nouvelle convention conclue avec la Royale Union Saint-Gilloise (RUSG) pour l’usage du Stade Marien, annonce-t-elle mercredi. L’accord, qui prolonge le partenariat jusqu’en 2035 avec une possibilité de reconduction de dix ans, vise à adapter la gestion du site à la réalité actuelle du club.

Longtemps relégué en divisions inférieures, le club bénéficiait jusqu’à présent d’un soutien communal actif, la commune assurant encore une large part de la maintenance, des démarches administratives et de la coordination logistique du stade. “C’était un moyen de soutenir un club modeste”, explique le bourgmestre Jean Spinette (PS) “Mais aujourd’hui, la RUSG est un club professionnel bien structuré. Il est logique qu’elle prenne la main sur la gestion quotidienne du Marien”. La convention prévoit que la commune reste titulaire du bail emphytéotique sur le site, propriété de la Fondation royale, mais que le club en assure l’occupation, l’animation, l’accueil et l’encadrement.

Inauguré en 1926, classé depuis 2010, le Stade Marien reste un symbole fort du patrimoine sportif saint-gillois, même si en territoire forestois. Le partenariat signé entend à la fois respecter cet héritage et répondre aux besoins actuels du football moderne. En parallèle, une convention d’emphytéose de 15 ans sera conclue pour le site du Barca, situé à Anderlecht, mais propriété de Saint-Gilles. La RUSG s’engage à y investir 4 millions d’euros pour rénover complètement les installations et y accueillir femmes et jeunes élites dignement.

Le partenariat renforce aussi l’ancrage local du club à travers des engagements sur le football féminin, l’Union scolaire et l’accueil des jeunes. Le stade restera ouvert à ces publics, même si le club parvient à construire son futur stade au Bempt : le Marien pourrait alors accueillir alors les équipes féminines et les U19, par exemple.

Belga