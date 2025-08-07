Sa voiture a pris feu dans le tunnel Annie Cordy, elle recherche l’homme qui l’a aidée

Quels sont les bons gestes à adopter dans ce genre de situation ?

Le 30 juillet, le moteur de la voiture de Geneviève Casterman commence à prendre feu dans le tunnel Annie Cordy. Ne sachant que faire elle continue à rouler mais elle est forcée par un autre conducteur à s’arrêter car il avait compris la gravité de la situation. Elle explique : “Il a ouvert la portière du côté passager, il a pris mon sac et l’a jeté sur le bas côté.” Aujourd’hui, elle recherche l’homme qui l’a aidée.

Et d’ailleurs, quels sont les bons gestes à adopter dans ce genre de situation ? Les pompiers nous renseignent : “Si c’est son propre véhicule qui a l’air de prendre feu, essayez de le maitriser très rapidement avec l’extincteur de bord. Si ce n’est pas possible, surtout ne pas essayer de faire machine arrière ou de sortir du tunnel. Il faut sortir le plus rapidement possible du tunnel. “

Autre conseil important : ne pas s’engager dans un tunnel si les feux d’entrée sont rouges ou si les barrières sont baissées. Les autres réflexes sont bien sûr d’appeler le 112 et de serrer à droite et à gauche pour laisser une file aussi libre que possible au milieu afin de permettre aux véhicules de secours d’intervenir.