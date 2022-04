Ryanair : le personnel de cabine en grève à Zaventem du 22 au 24 avril

La CNE annonce que le personnel de cabine de la compagnie aérienne à bas coûts mènera une grève tant à Brussels Airport qu’à l’aéroport de Charleroi.

Les membres du personnel de cabine de Ryanair travaillant aux aéroports de Zaventem et de Charleroi mèneront une grève de trois jours la semaine prochaine, du vendredi 22 au dimanche 24 avril inclus, annoncent les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls. Une action motivée par des négociations autour d’une nouvelle convention collective sur les salaires et les primes du personnel de cabine qui n’ont pas encore abouti à un accord. Une dernière tentative de médiation entre les représentants du personnel et la direction de la compagnie irlandaise à bas coûts organisée vendredi n’a pas permis d’aboutir aux solutions espérées.

Le transporteur emploie environ 650 personnes en Belgique, mais n’y dispose pas d’un département RH, dénonce la CNE. “Ryanair reconnaît qu’elle est soumise à la législation belge mais refuse d’investir dans une politique du personnel. Les fiches de salaire sont erronées, les salaires ne sont pas payés correctement, les documents sociaux ne sont pas en ordre, etc. Cela crée une source permanente de problèmes pour le personnel en Belgique”, dénonce Didier Lebbe, secrétaire permanent du syndicat chrétien.

“Certains membres du personnel qui ne sont plus autorisés à prendre l’avion, en raison d’une grossesse par exemple, sont sans salaire/avantages sociaux depuis des mois”, illustre son homologue flamand Hans Elsen, de l’ACV Puls. “Ryanair n’a aucun respect pour le bien-être de son personnel.”

75% du personnel de cabine au salaire minimum

Les syndicats chrétiens dénoncent également que 75% du personnel de cabine perçoit le salaire minimum du secteur, et ce alors qu’ils travaillent les jours fériés et les week-ends, tôt et tard. “Tout cela pour un montant brut dérisoire de 2 000 euros. Bien que Ryanair ait une marge bénéficiaire de 30% à Charleroi, la plus grande base de Belgique, et qu’elle s’attende à réaliser un bénéfice d’un milliard d’euros cette année, il n’y a aucune marge pour une amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs”, fustigent CNE et ACV Puls.

Par cette action de trois jours, qui vise à éviter que le transporteur irlandais ne puisse casser la grève, les deux syndicats entendent montrer que le personnel de cabine est un élément essentiel de la compagnie et que ce sont eux qui font fonctionner Ryanair.

Un préavis de grève à durée indéterminée avait été introduit le 1er avril dernier par la CNE au nom du personnel de cabine basé à Brussels Airport et à Brussels South Charleroi Airport (BSCA). En France également, il y a pour le moment une menace d’actions syndicales puisqu’un préavis de grève y a été introduit dernièrement. Une grève pourrait dès lors aussi y avoir lieu la semaine prochaine.

Enfin, du côté des pilotes, qui ne sont pas concernés par cette grève, les négociations sont en cours, mais “il y a beaucoup de chances que la paix sociale se rompe également“, avait prévenu, début avril, Didier Lebbe.

Avec Belga – Photo : Belga/Benoît Doppagne