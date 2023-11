Rugby Europe Super Cup : les Brussels Devils éliminés aux portes des demi-finales

Giflés par les Romanian Wolves (5-60) samedi soir, les Brussels Devils n’iront pas en demi-finale de la Rugby Europe Super Cup. Deuxièmes du groupe B, les Devils joueront leur premier match de placement face aux Tchèques des Bohemia Rugby Warriors le week-end des 2 et 3 décembre.

Après avoir obtenu une pénalité sur une mêlée, les Roumains ont montré l’étendue de leur puissance offensive avec une très belle phase se terminant par un premier essai signé Mihai Lamboiu (3e). Une domination confirmée durant les minutes suivantes avec un jeu développé dans la moitié de terrain belge et Jason Tomane à la conclusion pour les Wolves (11e) avant deux pénalités passées entre les poteaux par Paul Popoaia pour porter la marque à 18-0. Plus proactifs dans le jeu, les Wolves ont inscrit leurs troisième et quatrième essais après une demi-heure de jeu face à des Brussels Devils à côté de leur match (24e, 31e). La deuxième mi-temps a commencé sur les mêmes bases que la première avec une énorme pression roumaine et un premier essai pour Taliauli Sikuea, fraîchement monté au jeu (43e). Sur une très belle touche, le pack roumain a fait son chemin jusqu’à l’en-but avant de voir Alexandru Alexe inscrire le sixième essai de la rencontre (50e). Après une très longue séquence dans le camp des Wolves, les Brussels Devils ont été surpris par un contre très bien mené par leurs adversaires. Alors qu’ils pensaient être proches d’un premier essai dans un match à oublier, les Belges en ont encaissé un septième après une course en solitaire de Ionut Harasim (69e). Un ultime essai de Sikuea venait parachever une démonstration roumaine (76e) avant de voir l’essai de la consolation est finalement tombé à quelques secondes de la fin sur une belle percée de Brandon Faddar (79e).

Belga