Rue d’Aerschot: une personne blessée “par un objet contondant” ce mardi soir

Une personne a été blessée par un objet contondant mardi soir à Bruxelles, a confirmé jeudi la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

“Le 14 juillet vers 23h30, nos services ont été envoyés à la rue d’Aerschot pour une personne blessée par un objet contondant“, a indiqué la porte-parole de la zone de police locale, Katlien Breugelmans. “La victime a été rapidement prise en charge par les services de secours et ses jours ne sont pas en danger.”

La police ajoute que l’enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’identifier le ou les potentiels suspects.

Belga – Photo : Google Street View