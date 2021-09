RSCA : l’ancienne direction inculpée pour faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment

L’intégralité de l’ancienne direction du club de football d’Anderlecht, a été inculpée pour son rôle dans la vente du club à l’homme d’affaires Marc Coucke.

L’instruction judiciaire est aujourd’hui bouclée et les membres de l’ex-management devraient comparaître sous peu devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui décidera, ou non, de leur renvoi devant un tribunal correctionnel, rapportent L’Echo et De Tijd jeudi, citant des sources proches du dossier.

Roger Vanden Stock est notamment inculpé

Roger Vanden Stock, ancien propriétaire, Herman Van Holsbeeck, ex-manager général, et Jo Van Biesbroeck, précédent CEO, ont été inculpés de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment. Le cabinet d’avocats d’affaires londonien Clifford Chance ainsi que deux de ses avocats ont également été inculpés pour les mêmes charges.

L’agent de joueurs Christophe Henrotay, déjà épinglé avec Herman Van Holsbeeck dans le cadre du dossier des transferts douteux du club (Mitrovic, Tielemans…), est pour sa part poursuivi pour faux et escroquerie. Contacté, le parquet fédéral n’a pas souhaité faire de commentaire.

On ignore à ce stade si Marc Coucke, actuel président du club, s’est constitué partie civile dans ce dossier. Interrogé par L’Echo, Clifford Chance “nie fermement toute implication dans des actes criminels et espère que les autorités judiciaires parviendront également à cette conclusion“.

