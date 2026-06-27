Royal Rinking : un projet de reconversion en centre sportif est à l’étude

Le site de l’ancien Delhaize Molière, également connu sous le nom de Royal Rinking, pourrait retrouver sa vocation de loisirs.

Le promoteur BESIX RED et ANIMO Studios ont conclu un partenariat pour transformer la halle historique de la chaussée de Waterloo en un complexe consacré au sport, au bien-être et aux rencontres, a indiqué la commune d’Ixelles samedi. Une demande de permis est envisagée d’ici la fin de l’été.

Ce nouveau projet marque un changement radical par rapport aux précédentes propositions immobilières. Alors qu’un projet de reconstruction prévoyait encore 46 logements, contre 82 dans sa version initiale, cette option est abandonnée. La halle historique attribuée à l’architecte Aimable Delune serait conservée et entièrement réhabilitée, sans création de logements. “C’est une forme de happy end après dix ans”, s’est réjouie l’échevine de l’Urbanisme Julie de Groote (Les Engagés).

Selon la commune, cette nouvelle orientation est le fruit de longues discussions entre le promoteur, les autorités ixelloises et le comité de quartier “Un Îlot Un Quartier”. La commune avait rendu un avis très défavorable sur la précédente mouture et s’était dite prête à introduire un recours au Conseil d’État avant que les discussions n’aboutissent à une réorientation complète du projet.

“Nous tournons enfin la page d’une longue saga urbaine”, a souligné le bourgmestre Romain De Reusme (PS), estimant que le projet démontre qu’il est possible de “concilier préservation du patrimoine, qualité de vie et développement d’un quartier”.

Le comité de quartier “Un Îlot Un Quartier” a lui aussi salué ce changement de cap. Depuis près de dix ans, il défend trois priorités pour l’avenir du site: préservation de la halle conçue par l’architecte bruxellois Aimable Delune, pas de construction de parking souterrain qui aurait nécessité d’importants travaux d’excavation, et absence de nouvelles constructions en intérieur de l’îlot.

“Besix n’avait jamais proposé un beau projet. Aujourd’hui, avec ANIMO, c’est différent”, ont indiqué les riverains. Ils rappellent qu’un atelier participatif organisé en 2018 avait déjà fait émerger l’idée d’un équipement sportif consacré au bien-être. “Le projet actuel correspond complètement” aux souhaits exprimés à l’époque. “Nous sommes vraiment enchantés que Besix ait enfin compris que le patrimoine est important à Bruxelles”, ont-ils ajouté.

Le comité entend toutefois rester vigilant lors de l’instruction de la demande de permis, avec une attention particulière portée à tout ce qui touche à la gestion du bruit. Les plans architecturaux doivent encore être déposés auprès d’Urban avant une enquête publique et une commission de concertation. L’occupation du site par ANIMO Studios reste conditionnée à l’obtention des autorisations administratives nécessaires.

Belga