Rond-Point Schuman : les comités de quartiers demandent d’annuler le futur projet

En décembre dernier, un permis de bâtir a été accordé pour modifier le rond-point Schuman. Cependant, les habitants et commerçants demandent son annulation, car le projet ne répond pas à leurs besoins et attentes.

En décembre dernier, un permis de bâtir a été accordé à Bruxelles mobilité pour modifier le rond-point actuel. Le projet prévoit la construction d’un auvent, d’une zone piétonnière et d’une modification de la circulation. L’objectif est de donner plus de place aux piétons, ainsi qu’aux cyclistes. Néanmoins, le “collectif Schumann” composé du GAQ (Comité du Quartier européen de la Ville de Bruxelles), de l’ACCJM (Association des Commerçants du Carrefour Jean Monet) et de l’AQL (Association du Quartier Léopold) souhaite que le Conseil d’État annule ce permis.

► À lire aussi : Rond-point Schuman : le permis de bâtir a été accordé pour son réaménagement

Les comités demandent un dialogue avec l’ensemble des acteurs, car ça n’a pas été le cas. Selon Barbara Bentein du GAQ, il y a eu des séances d’informations, mais pas de dialogue autour du projet du rond-point Schuman. Elle précise que le projet est complexe autant au niveau architectural, patrimonial, qu’environnemental. Pour de nombreux habitants du quartier, la grande crainte concerne la construction d’un auvent sur le rond-point, car il est jugé trop fragile. Pour les comités, ce nouveau rond-point risque de limiter les futurs rassemblements culturels et politiques. De plus, le coût estimé pour la destruction et la reconstruction de ce rond-point est trop cher.

► À voir également : À quoi ressemblera le futur rond-point Schuman ?

Un dernier point qui inquiète les habitants comme les commerçants du quartier, c’est la mobilité. Actuellement, le rond-point est composé de trois voies, mais dans le futur projet, il n’y en aura qu’une seule. Les riverains craignent de nombreux embouteillages et les commerçants, une perte de leur clientèle. Ainsi, les comités demandent à être intégrés dans le projet, car ils sont les premiers impactés par le rond point.

Le “collectif Schuman” demande que “soit réalisé un projet citoyen, ouvert à tous les usages, respectueux de la perspective vers le Cinquantenaire et en cohérence avec la nouvelle forme urbaine qui sera issus du dialogue sur le quartier en cours“.

Ca.Pa. / Image : COBE BRUT