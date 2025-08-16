Ring de Bruxelles : perturbations pendant une semaine pour remplacer les glissières de sécurité

Du dimanche 17 au dimanche 24 août, l’Agence flamande des routes et de la circulation (Wegen en Verkeer) procédera au remplacement des glissières de sécurité situées sur le terre-plein central du ring de Bruxelles, entre le tunnel de Vierarmen et le tunnel Léonard. Ces travaux entraîneront d’importants ralentissements.

Sur le ring intérieur (de Zaventem vers Namur et Waterloo), la circulation sera réduite à deux voies au lieu de trois, et à une seule voie dans les tunnels. Le ring extérieur (de Waterloo vers Zaventem) sera quant à lui fortement impacté les 19 et 20 août : une seule voie restera ouverte dans le tunnel Léonard en journée et deux voies seulement entre les tunnels.

Les glissières existantes, devenues obsolètes, seront démontées puis remplacées par de nouveaux dispositifs conformes aux normes actuelles. Des réparations ponctuelles de la chaussée seront également effectuées. La majorité des travaux se déroulera en soirée et durant la nuit, afin de limiter les nuisances et d’assurer une meilleure sécurité pour les ouvriers.

Le Centre flamand du trafic prévoit de longues files, en particulier sur le ring intérieur jusqu’à Wezembeek-Oppem et Woluwe-Saint-Étienne, ainsi qu’à partir de Waterloo sur le ring extérieur aux heures de pointe des 19 et 20 août. Les automobilistes sont invités à prévoir des retards supplémentaires, à emprunter des itinéraires alternatifs et à consulter l’état du trafic avant de partir.

Ces travaux s’inscrivent dans la rénovation globale des tunnels du ring, entamée en avril 2023. Selon le calendrier actuel, l’ensemble du chantier (qui concerne aussi l’E411) devrait s’achever fin 2025, après environ deux ans et demi de travaux.

