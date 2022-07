Rien n’est jamais acquis, l’édito de Jean-Jacques Deleeuw

Ce lundi, Jean-Jacques Deleeuw dénonce la décision de la Cour Suprême de États-Unis de révoquer le droit à l’avortement.

Une liberté durement acquise à coups de luttes, de manifestations, de protestations et d’emprisonnements peut être défaite. C’est la leçon de ce que nous apprend la Cour Suprême des Etats Unis. Dans le système constitutionnel américain pourtant bien équilibré, la Cour Suprême dispose d’un poids important pour contrebalancer le législatif et l’exécutif.

Mais les juges qui la composent sont nommés à vie et du coup la ligne de la Cour Suprême est influencée par le remplacement de ses membres. Trump a eu l’occasion fortuite de renforcer les ultraconservateurs au sein de cette cour. Ce qui augurait déjà des décisions à venir. Et cela n’a pas tardé, les états qui ne pouvaient pas légiférer en matière d’avortement, en ont désormais la possibilité. 22 d’entre eux vont donc interdire l’avortement avec plus ou moins d’exceptions. Plutôt moins dans ces états réactionnaires et souvent influencés par des milieux ultrareligieux et nationalistes. Ainsi une fillette de 10 ans mise enceinte n’a pas pu se faire avorter 6 semaines plus tard à cause d’une nouvelle loi anti-IVG qui vient d’être votée en Ohio. Elle a dû aller dans l’état voisin d’Indiana.