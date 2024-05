Rétrospective du photographe Elliott Erwitt du 7 juin au 5 janvier sur la Grand-Place

Une exposition sur l’œuvre du photographe Elliott Erwitt se déroulera sur la Grand-Place du 7 juin 2024 au 5 janvier 2025. Conçue et produite par l’agence belge spécialisée dans la conception, la réalisation, la promotion et la gestion de musées, d’expositions et d’équipements culturels Tempora, en collaboration avec Magnum Photos, la rétrospective du franco-américain donnera 215 photographies à voir.

Cette rétrospective de l’artiste demeure la plus exhaustive à ce jour et la dernière conçue avec le photographe décédé fin 2023. Plusieurs facettes du documentariste pourront être découvertes, telles que l’humour, l’ironie, la tendresse, la curiosité, l’émotion et l’humanisme. “Dire qu’il y a de l’humanité dans mes photos est le plus grand compliment qu’on ne m’ait jamais adressé”, avait confié le franco-américain.

Tantôt en noir et blanc; sa touche personnelle, tantôt en couleurs pour les travaux de commande, ses clichés alternent entre portraits de personnalités telles que Marilyn Monroe ou encore Charles de Gaulle, publicité, intimité et des moments de vie quotidienne. “La couleur, c’est du domaine professionnel. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Je m’en tiens au noir et blanc”, avait déclaré le photographe. Focalisé sur la condition humaine, le photographe a immortalisé plages, chiens, enfants, villes et femmes; ses sujets de prédilection. L’exposition devrait être marquée par une scénographie immersive, des audiovisuels amusants et un audioguide commentant une cinquantaine de photographies.

Deux ambiances sonores accompagneront l’événement. L’une reprendra des propos et écrits de l’artiste, l’autre donnera les coulisses des conditions des prises de vues présentées.

La rétrospective sera visible tous les jours, sauf les mardis hors vacances scolaires et jours fériés, de 10 à 18 heures, au 5 Grand-Place, à Bruxelles. Présentée à Paris et à Lyon avant Bruxelles, la manifestation avait rassemblé plus de 300.000 visiteurs en France.

