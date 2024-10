Renolution : la future majorité bruxelloise aggrave déjà le budget, assène Bernard Clerfayt

“Elle n’est même pas encore installée que la première décision de la nouvelle majorité bruxelloise plombe le budget régional de près de 72 millions d’euros”, en faisant lever la suspension des primes Renolution, a déclarté jeudi le ministre bruxellois DéFI en affaires courantes, Bernard Clerfayt.

Faute de budget disponible, la Région bruxelloise avait annoncé en juillet dernier, suspendre l’octroi des primes à la rénovation et à l’énergie, Renolution au 16 août dernier. De nombreux ménages bruxellois ont donc entamé des travaux de rénovation sans bénéficier d’un soutien financier de la Région. Face au tollé provoqué par la suspension des primes, les partis de la future majorité (MR-PS-Les Engagés) ont fait adopter au Parlement bruxellois une résolution visant à relancer le système des primes Rénolution, à lever la suspension de leurs versements et à procéder à un ajustement budgétaire.

“Je suis légaliste et je respecte les décisions qui sont prises démocratiquement. J’ai donc suivi la demande du Parlement et nous avons adopté au gouvernement le maintien des primes Rénolution jusqu’à la fin de l’année 2024. Néanmoins, les futurs partenaires de majorité devront évaluer le système et le modifier pour le rendre plus juste et plus pertinent”, a commenté Bernard Clerfayt. Selon lui, cette relance coûtera 71,4 millions d’euros “que le gouvernement actuel a bien dû dégager”. “On est loin des déclarations de juin où MR et Engagés disaient vouloir assainir la situation budgétaire et redresser les finances bruxelloises”, a conclu le ministre DéFI.

Belga