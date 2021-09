Remettre les femmes au coeur de l’Histoire

Audrey Vanbrabant est journaliste et l’autrice de l’ouvrage Les 30 femmes qui ont marqué l’histoire de Belgique. Dédié aux enfants dès 8 ans, le livre mélange textes et dessins pour apprendre qui sont ces femmes qui ont aussi fait l’Histoire de Belgique.

Marie Mineur, les soeurs Popelin, Edith Cavell ou encore Andrée De Jongh ont fait l’histoire de notre pays mais si leur nom font penser à des rues ou des cliniques, rares sont ceux qui savent ce qu’elles ont fait. Dans ce livre, Audrey Vanbrabant a choisi de raconter leur vie, comment elles ont marqué l’histoire de la Belgique. “J’ai choisi des féministes pour les femmes plus anciennes. On ne les connait pas assez et même dans l’espace public, les femmes qui ont fait l’histoire ont peu de rues à leur nom. C’est une manière de leur redonner un peu de visibilité.”

Mais l’histoire ne s’arrête pas au début du XXe siècle. L’autrice a également souhaité parler des femmes encore en exercice et même des plus jeunes comme Angèle ou Amal Amjahid. “Je voulais prendre des femmes que connaissent les plus jeunes, leur montrer qu’elles font aussi l’histoire de la Belgique. Elles ne se définissent pas toutes comme féministes mais elles contribuent à améliorer la place de la femme dans la société.”

■ Interview d’Audrey Vanbrabant, autrice de “Les trente femmes qui ont fait l’histoire de la Belgique” par Vanessa Lhuillier