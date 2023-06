Réforme du tronc commun : bientôt des cours de gym en néerlandais en primaire à Bruxelles ?

Bientôt des cours de gym et de techno en Néerlandais en fin de primaire à Bruxelles ? C’est en tout cas l’un des scénarios prévus dans le texte qui organise les cours de première langue moderne dans le tronc commun.

L’enseignement connaît actuellement une petite révolution avec l’élargissement du tronc commun. Pour rappel, il s’agit d’un nouveau parcours d’apprentissage qui se déploie de la 1re maternelle à la 3e secondaire qui vise à fournir un début de scolarité identique pour l’ensemble des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Aujourd’hui, il s’arrête en 2e primaire. Mais dès le mois d’août, il sera élargi aux 3e et 4e primaire. Parmi les changements que cela engendre, il y a notamment l’apprentissage des langues. Le tronc commun impose en effet deux heures de néerlandais obligatoire dès la 3e primaire, pour arriver à un total de 28 heures hebdomadaire.

Mais à Bruxelles, la loi impose trois heures de première langue à ce niveau. On passerait donc de 28h de cours en Wallonie, à 29h à Bruxelles. Un changement qui demande une autre organisation. C’est pourquoi un décret vient d’octroyer deux années transitoires aux écoles pour modifier leur grille horaire.

Casse-tête pour les 5-6

Une heure supplémentaire, cela reste gérable dans une grille horaire, mais pour les 5e et 6e primaire, cela risque de se compliquer. En effet, ces classes entrent dans le tronc commun en 2024 et 2025. Or, pour les écoles bruxelloises ce sont 5h de néerlandais qui sont prévues par semaine à ce niveau, contre 2h en Wallonie. Cette spécificité bruxelloise n’étant pas prise en compte non plus dans l’horaire-type du tronc commun, les élèves bruxellois risquent de se retrouver avec un total de 30 voire 31 heures de cours par semaine.

Comment caser toutes ces heures dans la nouvelle grille horaire ? Le projet de décret prévoit plusieurs possibilités, lit-on dans La Libre ce mardi matin . Les deux heures de langue ajoutées à partir de la 5e primaire pourraient être ajoutées à la grille de base, mais une alternative est aussi évoquée. Elle consiste à proposer des cours de la grille comme le sport ou la techno en néerlandais, pour éviter d’alourdir les semaines des étudiants bruxellois. Une pratique que les écoles en immersion de la capitale utilisent déjà.

Cette réforme est toujours en cours de discussion au Parlement. Wordt vevolgd donc, comme on dira donc peut-être bientôt en cours de gym, affaire à suivre…

