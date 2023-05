Réforme de la collecte des déchets : pour le député David Leisterh “Il faut aller encore plus loin”

Alors qu’elle est en vigueur depuis le 15 mai dernier, la nouvelle réforme des collectes ne fait pas l’unanimité dans la sphère politique. Pour le député MR, David Leisterh, invité de Bonjour Bruxelles, “Il s’agit d’une réformette”.

Le député pointe du doigt le manque de communication et de préparation de cette réforme. Il insiste sur le fait que la propreté est une priorité pour les Bruxellois, qui sont dans l’attente d’une ville plus propre. De plus, il ne semble pas convaincu par l’efficacité de ce nouveau fonctionnement dans le futur. Pour David Leisterh, il faut aller plus loin et la Ville de Bruxelles devrait investir dans la recherche et le développement, pour proposer un système de containers par exemple.

“On ne veut plus de Bruxelles avec sa collecte de sacs, la vision de nos rues n’est pas agréable” confie-t-il.

► Lire aussi | Réforme de la collecte des déchets : “L’adaptation va durer quelques semaines”, selon le ministre Alain Maron

■ Interview de David Leisterh (MR), député bruxellois au micro de Fabrice Grosfilley