Réduire les nuisances sonores : des tests d’atterrissages avec une trajectoire plus inclinée à Brussels Airport

Des vols de démonstration auront lieu à partir du 1er octobre à Brussels Airport, en collaboration avec Skeyes, l’entreprise chargée du contrôle de l’espace aérien belge, annonce vendredi cette dernière.

L’objectif est d’évaluer si des atterrissages avec une approche plus inclinée qu’à l’accoutumée peuvent offrir des avantages en termes de nuisances sonores pour les riverains, de réduction des émissions de CO2 et de consommation de carburant.

En commençant l’atterrissage sous un angle plus incliné, les avions resteront à une altitude plus élevée plus longtemps et voleront également à une vitesse réduite, ce qui entraînera une diminution de l’impact sonore pour les riverains, explique Skeyes. Concrètement, durant la période de démonstration, les avions utiliseront de nouvelles trajectoires avec des angles d’inclinaison plus prononcés, de 3,2 et 3,5 degrés au lieu de l’inclinaison habituelle de 3 degrés, sur les pistes 25R et 25L, les plus fréquentées à Brussels Airport.

La première phase s’étendra d’octobre à décembre et sera axée sur un angle d’inclinaison de 3,2 degrés. Lors de la seconde phase, de février à avril 2025, il y aura à la fois des vols avec un angle de 3,2 degrés sur la piste 25R et d’autres avec un angle de 3,5 degrés sur la piste 25L. Parmi les compagnies participantes à ces vols de démonstration, on retrouve DHL, Brussels Airlines, TUI et Vueling.

Les autres transporteurs continueront à utiliser la procédure standard. Le projet a lieu dans le cadre du consortium international HERON (Highly Efficient Green Operations), dirigé par Airbus. Il a pour objectif de réaliser une série de développements et de démonstrations ambitieuses afin de réduire le bruit, les retards de vol, la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans le transport aérien en proposant des mesures de réduction, y compris des opérations de vol plus efficaces.

Cette initiative regroupe 26 partenaires de 11 pays et est soutenue par 6 compagnies aériennes, 8 prestataires de services de navigation aérienne et 5 aéroports à travers l’Europe.

Belga