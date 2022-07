Rebecca Thissen : “Le réchauffement climatique, c’est tout le système qui se dérègle”

Rebecca Thissen, chargée de recherche sur la justice climatique au CNCD, était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans + d’Actu, ce lundi.

« On va connaître de nombreux cercles vicieux, dans nos forêts, les océans, la désertification. Le réchauffement, ce n’est pas un seul épisode extrême qu’on peut quantifier et commenter à la télé, c’est tout le système qui se dérègle avec les écosystèmes et la diversité qui va avec » : ce pronostic pessimiste, c’est celui posé par Rebecca Thissen, chargée de recherche sur la justice climatique au CNCD (Centre National pour la Coopération au Développement) lors de l’émission + d’Actu, ce lundi, alors que les thermomètres s’affolent et que de nombreux hectares de forêt ont été détruits ces derniers jours en France et en Espagne.

L’occasion de contrer une forme de relativisme qu’on peut souvent lire sur les réseaux sociaux (elle se refuse à parler de climatosceptiques, et y voit plutôt une réticence à agir) :« Il y a eu des courbes d’élévation de températures, mais qui s’étalaient sur des millénaires. Si on parle de dérèglement, c’est parce que c’est dû à l’activité humaine sur une période très courte. Il faut d’abord lire ce que les rapports scientifiques expliquent. Oui, il a fait très chaud en 1972, mais là, il fait de plus en plus chaud chaque année et avec des températures plus hautes. Les mêmes personnes vont nous dire qu’on va remplacer nos voitures par des flottes électriques, ou que le kérosène vert arrive et que les technologies vont nous aider. C’est le raisonnement de rester dans le même modèle et de ne pas changer de pratiques ».

« Derrière chaque opportunité, il y a des dangers », estime enfin la chargée de mission. Par exemple, avec les restrictions annoncées sur les importations de gaz russe en fin d’année qui pourraient contraindre l’Europe à revoir sa politique énergétique : « il y a un risque énorme de foncer vers les centrales à charbon ou vers d’autres producteurs de gaz, mais c’est aussi la porte ouverte à un investissement massif dans le renouvelable. Mais pour cela, il faut que nos politiques aient la bonne logique à long terme ».

Le CNCD est membre de la coalition climat qui organisera une nouvelle marche pour le climat le 23 octobre.

