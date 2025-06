Rassemblement du secteur bruxellois du handicap devant le Parlement : il appelle à la responsabilité politique

Des représentants du secteur bruxellois du handicap vont se rassembler face au Parlement bruxellois ce jeudi, afin d’appeler les autorités à la responsabilité politique.

Les directions des entreprises de travail adapté, des centres d’activités de jour, des logements collectifs adaptés et des services d’accompagnement entendent ainsi dénoncer le gel des financements et le report des décisions entrainés par un an de blocage politique.

“Le secteur est en danger”

De nombreuses associations bruxelloises actives dans le secteur du handicap sont agréées et subsidiées par la Cocof, soulignent les fédérations. “Mais aujourd’hui, le secteur est en danger.” Les manifestants visent ainsi à tirer la sonnette d’alarme face à l’impasse politique régionale. “La formation d’un nouveau gouvernement bruxellois en 2025, après plus d’un an de blocage, semble toujours compromise. Les conséquences sur le terrain sont déjà bien réelles.“

Les associations rappellent qu’un Bruxellois sur dix se trouve en situation de handicap, et que ce sont autant de personnes et de familles qui subissent les conséquences de cette situation. “Une chaise vide au gouvernement aujourd’hui, ce seront des chaises vides demain dans nos établissements“, regrette le secteur. L’absence de gouvernement bruxellois empêche en effet la prise de décisions budgétaires, la sécurisation du financement des services essentiels, la planification de projets à moyen et long terme, ainsi que le lancement des chantiers de réforme attendus depuis des années, selon les fédérations.

“En clair, des centaines de professionnels ne peuvent plus planifier, et des milliers de bénéficiaires voient leur avenir suspendu à des tractations politiques.” Le secteur appelle dès lors les responsables politiques bruxellois à prendre leurs responsabilités et à constituer rapidement un gouvernement. “Il en va du respect des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap“, conclut-il.

