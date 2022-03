Raoul Hedebouw : “Il ne faut pas envoyer d’armes en Ukraine, au risque d’une escalade militaire”

Raoul Hedebouw, président du PTB revient sur la crise en Ukraine dans l’émission “+d’Actu” sur BX1.

Le président rappelle que le parti a condamné dès le début les premières attaques de la Russie sur l’Ukraine. Et pourtant, il critique les décisions prises en Belgique pour aider l’Ukraine. “En Belgique, les solutions qui nous sont proposées aujourd’hui, de rentrer dans une escalade militaire ne sont pas une bonne solution“.

Pour lui, cette guerre n’est pas à voir en noir et en blanc, avec un bon côté et un mauvais, même s’il reconnaît qu’il y a un agresseur et un agressé. La solution du Président face à cette guerre est “de retourner vers les fameux accords d’Helsinki en 1975 et la charte de Paris en 1990, qui était de dire qu’il fallait des accords de sécurités collectifs et indivisibles. Et ses accords insistaient sur “indivisible”, c’est-à-dire que la sécurité des uns ne peut pas se faire au détriment de la sécurité des autres et que le retrait des Russes et des Américains ont mené, ces trente dernières années, à des tensions “.

Une solution diplomatique

Raoul Hedebouw présente les deux solutions possibles en période de guerre. “Soit une des parties se fait complètement détruire, par une défaite totale, soit il faudra négocier avec la diplomatie internationale“. Pour lui, il n’existe pas de troisième voie, comme celle de la voie militaire qui pourrait amener à un conflit mondial. “On est en face de puissance nucléaire. Et de ce côté-là, la Belgique peut jouer un rôle diplomatique offensif“.

Pour le président, la solution au niveau des sanctions est de cibler les oligarques russes, car des sanctions générales risquent d’être catastrophiques. “Les mesures de sanctions qui sont prises maintenant vont faire une crise économique incroyable“.

Raoul Hedebouw émet des craintes sur l’avenir si l’Union européenne, si elle ne se tourne plus vers la diplomatie. Par exemple, en envoyant des armes anti-aérienne, comme le suggérait Georges Dallemagne.

D’après le président du PTB envoyer plus d’armes en Ukraine et dans n’importe quelle guerre crée encore plus d’insécurité. “Je pense qu’aujourd’hui, on n’est pas dans un conflit qui est uniquement ukrainien, mais dans un conflit à dimension mondiale qui est en train de se créer“. Et envoyer des armes risque de créer un effet d’escalade de la tension et de la violence, pour éclater sur une possible nouvelle guerre mondiale.

■ Camille Paillaud / Une interview réalisée par Fabrice Grofilley