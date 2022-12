Rainbowpages : un annuaire des entreprises qui soutiennent la cause LGBT+

L’organisation LGBT+ (lesbienne, gay, bi, trans et autres minorités non-hétérosexuelles cisgenres) Match Belgium lance mercredi Rainbowpages, un nouvel annuaire en ligne où il est possible de trouver des professionnels, des organisations et des entreprises qui font partie de la communauté LGBT+ ou qui la soutiennent. L’initiative a vu le jour à la suite de la collaboration avec Utsopi, l’organisation de défense des travailleurs du sexe. Elle a reçu le soutien de la Région bruxelloise.

L’objectif de Match Belgium est d’amener plus d’inclusion et de diversité dans les prises de décision de tous les secteurs et domaines de gouvernance. L’organisation est convaincue que des groupes inclusifs et diversifiés peuvent faire disparaître les formes actuelles de discrimination. Cela doit mener dans le même temps à plus d’innovation et à des équipes de travail plus fortes qui peuvent engendrer plus de croissance économique. Rainbowpages donne de la visibilité aux acteurs du monde du travail favorables aux LGBT+ ou qui veillent à avoir un lieu de travail inclusif et sans discrimination.

Match Belgium souhaite encourager les organisations à adopter des politiques plus inclusives et créer des interactions entre professionnels. Le site internet aide également les gens qui recherchent ces entreprises. L’artiste visuelle Zahra Eljadid a créé le site de Rainbowpages. Le répertoire en ligne sera officiellement lancé et présenté mercredi soir à 20h30 dans la galerie d’art queer Shame, dans le quartier du Sablon à Bruxelles. Les professionnels, les organisations et les entreprises pouvaient s’enregistrer sur Rainbowpages jusque mercredi soir.

Belga, Photo: Match Belgium