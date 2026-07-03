Question du CEB sur la colonisation: la ministre Glatigny “partage l’incompréhension”

La ministre de l’Enseignement Valérie Glatigny (MR) a dit vendredi “comprendre l’incompréhension” suscitée par une question d’histoire du Certificat d’études de base (CEB) cette année, portant sur la colonisation et présentant le roi Léopold II comme “entreprenant et fin stratège”.

La question 10 de l’épreuve d’histoire et de géographie abordait la colonisation belge au Congo en des termes jugés problématiques, semblant valider un discours colonialiste tout en passant sous silence les exactions commises sous le régime de Léopold II.

“Je partage l’incompréhension et j’en ai fait part à mon administration. Ce type de questionnement sur les colonies belges doit se faire avec un encadrement”, a déclaré la ministre sur La Première. Valérie Glatigny a précisé que la question était le fruit du travail d’un groupe d’enseignants issus des différents réseaux. Elle a toutefois appelé à une supervision plus étroite à l’avenir au niveau de l’administration, “parce qu’on sait que ce type de question peut heurter des sensibilités“.

> Colonisation du Congo dans le CEB : une carte blanche demande le retrait de la question de tout document officiel de la FWB

Selon elle, ces thématiques sensibles devraient davantage faire l’objet de débats encadrés en classe plutôt que d’être abordées sous la forme de questions dans une épreuve certificative.

Le Certificat d’études de base (CEB) est une épreuve externe commune passée en fin de sixième primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il vise à évaluer les acquis fondamentaux des élèves.

Belga