Explosion de la consommation de cigarettes illégales: “La Belgique est une plaque tournante du trafic”

Un impact économique important

Si ce commerce parallèle prend de plus en plus d’ampleur, c’est en partie à cause du prix de ces cigarettes, qui sont moins coûteuses que celles que l’on peut trouver dans le commerce. C’est en tout cas ce qu’affirme la porte-parole de Philip Morris, une entreprise spécialisée dans les produits du tabac.

Ces cigarettes ne sont ni taxées ni soumises aux accises. Le manque à gagner pour l’État belge représenterait près de 435 millions d’euros, une augmentation de 185 millions par rapport à l’année dernière.

Pour des entreprises comme Philip Morris, il est difficile de mesurer précisément les pertes liées à la vente de cigarettes illégales. L’entreprise tente d’endiguer le phénomène en collaborant avec le SPF Finances (Douanes) et la police.

Duygu Lisa Korucu, porte-parole Belgique-Luxembourg de Philip Morris, insiste aussi sur la problématique de la qualité du produit : “On ne sait pas ce qu’il y a dans ces cigarettes, ce n’est pas la même chose que nos produits.”

Des problèmes de santé plus important

Le commerce illégal de cigarettes représente aussi un problème de santé publique. Les produits sont moins coûteux et donc plus facilement accessibles pour les plus jeunes et les plus démunis.

“L’accessibilité de ces produits et leur prix abordable entraînent une augmentation du tabagisme”, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et donc une augmentation des maladies liées au tabagisme. Les cigarettes illégales ne respectent pas non plus les réglementations et ne répondent pas aux exigences sanitaires.

Ces paquets de cigarettes ne présentent pas de mise en garde illustrée concernant la santé, ni les informations sur les émissions toxiques qui doivent légalement figurer sur le paquet, ce qui constitue un problème pour la politique de prévention.

La Fondation contre le cancer rappelle toutefois que consommer des cigarettes légales présente globalement les mêmes risques pour la santé que de fumer des cigarettes de contrebande.

La Belgique, une plaque tournante

En Europe, 113 ateliers clandestins de production ont été démantelés, dont cinq en Belgique, et un à Bruxelles. Selon le SPF Finances, il s’agit d’un phénomène qui touche l’ensemble du territoire belge. La Belgique est connue pour être une plaque tournante du commerce de cigarettes illégales.

Il y a plus de cigarettes illégales produites en Belgique que consommées. La plupart de ces cigarettes sont envoyées vers la France et le Royaume-Uni, des pays où la taxation est plus sévère qu’en Belgique.

La place de la Reine à Schaerbeek est un lieu connu des autorités pour la vente illégale de cigarettes en Région bruxelloise. Il y a trois jours, 2 989 paquets de 20 cigarettes ont été saisis par la police de Bruxelles Nord, et les trois commerces concernés font l’objet d’une fermeture administrative.

Cependant, la zone de police fait face à un manque de moyens et de personnels. Des saisies sont organisées, mais les policiers sont parfois obligés de relâcher les détenus, faute de place. La police surveille également les différents night-shops de la capitale.

Selon le SPF Finances, la Belgique est une plaque tournante du trafic de cigarettes car elle se trouve au carrefour de pays à forte taxation. L’augmentation du nombre de cigarettes illégales consommées en Belgique peut être liée à l’augmentation du prix, selon la porte-parole de Philip Morris.