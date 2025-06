Quelque 800 travailleurs protestent contre le sous-financement de la justice à Bruxelles

Quelque 800 magistrats, greffiers, membres du personnel de justice, avocats ou encore traducteurs se sont rassemblés au palais de justice de Bruxelles vendredi matin, à l’occasion d’une déclaration inédite des plus hauts magistrats du pays, appelant à remédier au plus vite à la dégradation des institutions judiciaires.

Les acteurs de justice se sont rangés derrière leurs chefs de corps vendredi comme un seul homme, pour montrer tout leur soutien à l’initiative que ces hauts magistrats ont prise. Le premier président de la Cour de Cassation, les premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail, ainsi que le procureur général à la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral se sont réunis face à la presse dans une salle comble au palais de justice de Bruxelles.

Ils ont lu une déclaration commune, dans laquelle ils revendiquent urgemment une revalorisation du pouvoir judiciaire, en rendant les fonctions de magistrat, de greffier et de collaborateur de justice attractives, en rénovant les palais de justice vétustes et en modernisant le système informatique des cours et tribunaux.

Pour permettre à ses juges et greffiers d’assister à cette déclaration d’importance, le tribunal de première instance de Bruxelles notamment a ajourné ses audiences. “Le traitement de l’ensemble des affaires fixées devant le tribunal sera suspendu ce vendredi, excepté les services de garde au niveau de l’instruction et du tribunal de la jeunesse, ainsi que des dossiers en cause de détenus de la chambre du conseil”, avait-il déclaré.