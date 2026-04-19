Quelque 500 personnes mobilisées à Bruxelles contre l’avortement et l’euthanasie

Par cette mobilisation, l’association a voulu défendre, selon ses termes, l’accompagnement des femmes confrontées à une grossesse difficile, la protection de l’enfant à naître et le respect de la dignité de toute vie humaine.

Son président, Wouter Suenens, a estimé que l’euthanasie et l’avortement ne constituaient pas des avancées. Les organisateurs ont également inscrit leur action dans le contexte des débats en Belgique sur l’avortement, la gestation pour autrui et l’euthanasie.

Les mouvements pro-life sont des courants et associations, souvent proches de milieux religieux, qui défendent ce qu’ils considèrent comme un “droit à la vie”.