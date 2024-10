Quelle livrée pour le prochain avion Brussels Airlines ? Les votes sont ouverts

Les internautes peuvent décider quel dessin deviendra la prochaine livrée d’un avion Brussels Airlines.

La compagnie bruxelloise avait annoncé son opération à la fin du mois d’août : tout Belge ou résidant en Belgique pouvait proposer un dessin avec l’objectif que celui-ci devienne, in fine, la prochaine livrée d’un avion de Brussels Airlines. Au total, l’entreprise a reçu plus de 900 dessins, indique-t-elle ce vendredi matin, dont certains venant d’artistes professionnels ou d’étudiants en école d’art. Parmi les catégories les plus populaires : le cyclisme, l’art nouveau, Folon, Adolphe Sax, Lucky Luke et le Marsupilami. “Un jury interne a évalué les projets en fonction de plusieurs critères : il devait se distinguer des livrées précédentes, représenter quelque chose dont tous les Belges sont fiers et être reconnu au-delà des frontières. Bien entendu, le dessin devait également répondre à certaines normes de qualité“, explique Michel Moriaux, responsable du marketing de Brussels Airlines. Au total, quinze dessins ont été retenus pour l’instant

L’objectif est que ce dessin devienne l’une des “Belgian Icons” de la compagnies, ces livrées particulières, comme Rackham en hommage à Tintin (qui vole depuis 2015), le Trident (avion officielle des Diables rouges et Red Flames) ou Magritte (entre 2016 et 2021).

L’historienne de l’art Isabelle Douillet-de Pange, responsable de collections de la Fondation Folon, est notamment l’autrice de l’une des livrées sélectionnées, avec un nez rouge-orange et le reste de l’appareil dans des nuances de bleues, reprenant des dessins bien connus de Folon.

Bruxelles a aussi inspiré plusieurs créateurs, comme une livrée Atomium imaginée par Thomas Faes (architecte d’Orp-Jauche), et deux designs Art nouveau respectivement signés Nicolas Bretonne (graphiste de Liège) et Stefaan Roms (designer de Rumst).

Les votes sont ouverts jusqu’à la mi-octobre

Les quinze projets sélectionnés sont désormais visibles sur le site web de la compagnie aérienne, où chacun peut voter pour son design favori, jusqu’au 11 octobre.

Les cinq dessins plébiscités seront présentés à un jury externe, composé notamment du dessinateur Philippe Geluck et du musicien Alex Callier (Hooverphonic). Le design sera choisi le 14 octobre, mais ne sera dévoilé qu’au printemps prochain.

ArBr – Photo : Brussels Airlines