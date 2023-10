Delhaize annonce une troisième vague de franchisation, quatre magasins sur dix ont trouvé un repreneur

Il y a désormais 51 supermarchés qui ont trouvé un repreneur, sur les 128 que Delhaize détenait en gestion propre.

Delhaize a annoncé lundi la reprise d’une troisième série de supermarchés en gestion propre par des entrepreneurs indépendants. Il s’agit, cette fois, de 19 magasins qui seront franchisés, c’est-à-dire qui passeront sous le statut d’indépendant, dans les semaines à venir. Il y a donc désormais 51 supermarchés, sur les 128 que Delhaize détenait en gestion propre, qui ont entamé la transition vers la franchise, soit 40% du total.

Parmi les magasins repris, on en trouve trois à Bruxelles (Jette Theodor, Jette Charles Woeste et Ixelles Molière) et cinq en Wallonie (Ottignies, Louvain-la-Neuve, Sambreville Falisolle, Montigny et Liège Burenville). Les onze autres, parmi lesquels ceux de Kraainem et de Wezembeek, sont situés en Flandre.

L’ouverture de ces supermarchés en tant qu’indépendants est prévue entre décembre 2023 et mars 2024.

“10 semaines de transition”

Une transition réussie d’un magasin en gestion propre à un statut d’affilié prend en effet 10 semaines en moyenne, temps nécessaire pour régler l’ensemble des démarches et mesures administratives, informatiques et technologiques, explique Delhaize.

Parmi les 19 nouveaux acquéreurs, neuf exploitent déjà actuellement un ou plusieurs autres magasins Delhaize, cinq sont d’anciens collaborateurs de l’entreprise et cinq rejoignent pour la première fois la marque au lion. Ces repreneurs, qui ont “une grande confiance dans l’avenir de la chaîne de supermarchés”, vont à présent suivre un trajet de formation et bénéficieront d’un accompagnement intensif “pour assurer une reprise réussie”.

Ces 19 supermarchés supplémentaires viennent s’ajouter au passage sous statut de franchisé de 32 autres, déjà annoncé en août et en septembre. Ce faisant, 40% des 128 magasins que détenait l’entreprise en gestion propre ont donc déjà un repreneur indépendant.

Belga