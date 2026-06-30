Quatorze arrestations lors d’une vaste opération contre le trafic de drogue à Bruxelles

Une vaste opération judiciaire menée jeudi dernier dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles a conduit à 14 arrestations judiciaires et à d’importantes saisies, a annoncé mardi le parquet de Bruxelles.

L’enquête, ouverte en octobre 2025 sous la direction d’un juge d’instruction, vise une organisation criminelle active à Anderlecht, Forest et Saint-Gilles, soupçonnée de trafic de stupéfiants et de lutter pour le contrôle de territoires de vente.

Au total, 18 perquisitions ont été menées simultanément avec l’appui de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, de la police fédérale ainsi que des zones de police d’Alost et de Zennevallei (située dans le Brabant flamand).

Les opérations ont abouti à 14 arrestations judiciaires, une arrestation administrative et la mise à disposition de 11 personnes auprès du juge d’instruction, énumère le parquet de Bruxelles. Les enquêteurs ont saisi environ 30.000 euros en liquide, près de 25,5 kilos de stupéfiants, cinq armes de poing, plusieurs véhicules, des montres de luxe ainsi qu’une cinquantaine de téléphones portables.

L’instruction se poursuit.

Belga