Quartier Nord : la berme centrale du boulevard Albert II transformée en aire de jeux pour l’été

La deuxième édition de Playcation, initiée par la VGC (Commission communautaire flamande), rassemble 21 initiatives proposant jeux, animations et activités pour l’été pour petits et grands, indique le cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et membre du Collège de la VGC pour la Culture, la Jeunesse et le Sport Ans Persoons (one.brussels/Vooruit).

L’un des espaces concernés est la berme centrale du boulevard Albert II, en face de la gare du Nord, devenu pour l’été le Parc Albert, alors que ce quartier de bureaux est amené à connaître d’importantes transformations dans les années qui viennent. La plateforme d’associations Lab North, investit les lieux tout l’été et propose de multiples activités, organisées avec plusieurs partenaires : films en plein air avec Cinemaximiliaan, skate, initiations au hockey avec Growing by hockey, entre beaucoup d’autres. De son côté, Recyclart invite les enfants à réfléchir en s’amusant à la ville de demain.

« De nombreuses familles avec enfants habitent dans le Quartier Nord, et tous n’ont pas de quoi se payer un abonnement sportif. Ce projet est un parfait exemple de la manière sont nous voulons insuffler une vie nouvelle dans le Quartier Nord. En faire un quartier multifonctionnel à taille humaine avec une architecture soignée, des logements de qualité et durables, des espaces publics et des places en suffisance pour se rencontrer, faire du sport ou jouer.», commente Ans Persoons.

Les initiateurs du Parc Albert ne veulent pas se limiter aux activités d’été et envisage leur projet dans le contexte de l’adaptation des ville aux changements climatiques : « À terme, l’objectif du Parc Albert est de transformer le boulevard du Roi Albert II en liaison climatiquement durable avec plus d’espaces pour la mobilité active, les rencontres et le jeu. Cet été, avec des organisations locales, nous testons différentes activités sur la berme centrale pour déterminer ce qui fonctionne ou non. », explique Dieter Leyssen de LabNorth.

L’édition 2023 de Playcation c’est aussi une cabane de trois étages à Schaerbeek, un halle de cirque à Molenbeek, ou encore un conteneur-plage à Koekelberg. Tous les détails sont ici.

Rédaction