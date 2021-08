Quartier Dansaert : une journée d’hommage à Mehdi Bouba

Ce vendredi, dans le quartier Dansaert, se déroulait une journée d’hommage organisée à la mémoire de Mehdi Bouba, un jeune de 17 ans décédé dans une collision avec un véhicule de police en août 2019.

Il y a deux ans, Mehdi Bouba, alors âgé de 17 ans, décédé dans une collision avec un véhicule de police. Aujourd’hui, sa famille souhaitait lui organiser un événement à son image. Le rassemblement se voulait ludique. Au programme : un tournoi de basket et même un concert avant de rendre hommage à Mehdi.

“On n’a pas fait notre deuil en fait, on a besoin d’en parler, de rendre hommage à Mehdi parce que c’est encore très vif dans nos cœurs. On ne se rend pas compte que ça fait deux ans, les gens avancent, leur vie change. Nous, on reste encore sur cette plaie et à mon avis on y restera encore longtemps, tant qu’on n’aura pas de réponse à nos questions”, explique Ayoub Bouda, le frère de Mehdi.

L’enquête sur les circonstances de la mort du jeune Mehdi est terminée. Pour l’instant aucun policier n’est inculpé. La chambre du conseil doit encore décider s’il doit y avoir, ou non des poursuites. La date de l’audience n’est pas encore connue.

■ Un reportage de Léa Dubuc, Paolo Coen et Laurence Paciarelli.