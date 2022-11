Quartier Alhambra : l’ancien hôtel Belmont bientôt reconverti en logements étudiants

Situé dans le quartier Alhambra, dans le centre de Bruxelles, l’ancien hôtel Belmont sera bientôt reconverti en un complexe résidentiel pour étudiants et starters.

Ce nouveau projet immobilier, érigé sur l’emplacement de l’ancien hôtel Belmont, prévoit 56 habitations et un espace commercial, et cible principalement les étudiants et les starters. L’immeuble comprendra 13 appartements et 43 studios meublés répartis sur six étages, annonce ce lundi l’agence de communication Bereal.

Après la rénovation de la station de métro Rogier, de Tour&Taxis ou encore la construction de KANAL-Centre Pompidou, les autorités poursuivent leurs efforts pour tenter d’apaiser le quartier de l’Alhambra. Ce nouveau projet résidentiel “BLVD10” n’en est qu’un nouvel exemple, explique Bereal, indiquant que le promoteur immobilier louvaniste Dyls souhaite redonner à ce quartier délabré et l’hôtel Belmont leurs lettres de noblesse.

“Le complexe résidentiel BLVD10 est notre contribution à la réhabilitation du quartier Alhambra et de l’ensemble du quartier Nord. Avec ce projet, nous apportons une réponse à la forte croissance démographique que connaît la capitale et contribuons à combler le besoin impérieux de logements de qualité et, surtout, abordables. Cette transformation d’un bâtiment dégradé en un complexe résidentiel se fera de surcroît sur l’emplacement existant, sans empiéter sur un espace supplémentaire”, indique Dominique Van Etterijk, directeur manager chez Dyls.

Les premiers résidents sont attendus en 2025. Le coup d’envoi des travaux est prévu pour début 2023.

La rédaction – Photo: Bereal.be