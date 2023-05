“Protéger la protestation” : voici le programme de la Pride Week, jusqu’au cortège du 20 mai

Des activités sont prévues aux quatre coins de Bruxelles du 10 au 20 mai pour mettre à l’honneur la communauté LGBTQIA+.

Comme chaque année, le mois de mai est celui des fiertés à Bruxelles. La capitale belge ouvre la saison des Prides européennes, avec dix jours consacrés à la communauté LGBTQIA+.

La “Pride Week” débutera le mercredi 10 mai avec la Mini-Pride, un cortège qui passera notamment devant le Manneken-Pis, revêtu d’un costume aux couleurs de l’événement. Il se poursuivra aux Grands Carmes, où des conférences, concerts, performances et activités sportives inclusives auront lieu, avant de se terminer dans les bars LGBTQIA+ du quartier Saint-Jacques. Des événements auront lieu dans ces divers lieux jusqu’au 19 mai.

En outre, le secteur culturel participera à l’événement. Le Design Museum Brussels propose dès le 17 mai l’exposition Brussels Queer Graphics, qui mettra en lumière le langage visuel des communautés LGBTQIA+ depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Une journée dédiée à la Pride est également prévue au Muse de la Ville de Bruxelles le 14 mai. Alors que les Archives de Bruxelles (sur la rue des Tanneurs) lancent dès le 10 mai un appel au don d’archives LGBTQIA+ sur le thème du mariage homosexuel.

Une parade depuis le Mont des Arts

La Pride Parade aura lieu le samedi 20 mai, sur le thème “Protect the protest” (Protéger la protestation, en français). L’objectif de ce thème sera de défendre le droit à la manifestation.

La parade démarrera à 14h00 du Mont des Arts pour passer via le centre-ville et le quartier Saint-Jacques. Un Pride Village sera aussi présent de 12h00 à 18h00 sur le boulevard de l’Empereur, avec différents stands d’associations et institution pour informer le public et répondre à leurs questions. Deux scènes, au Mont des Arts et à la Bourse, animeront aussi la journée avec des DJ sets et des concerts, de 12h00 à 23h00. Enfin, le Rainbow Village, qui rassemble plusieurs entreprises LGBTQIA+ de la capitale, s’ouvrira de 15h00 à minuit dans le quartier Saint-Jacques pour faire vibrer les rues du centre.

Gr.I. – Photo : Brussels Pride