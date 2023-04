Procès des attentats de Bruxelles : la famille des frères El Bakraoui renonce à témoigner

Le kamikaze de Maelbeek, Khalid El Bakraoui, ne s’est pas radicalisé en prison, a témoigné jeudi matin, Marie De Pauw, qui était directrice de la prison de Nivelles lorsque El Bakraoui y a fini de purger une peine de 2012 à 2014. Elle en garde le souvenir d’un détenu sympathique, jovial mais très immature, a-t-elle rapporté devant la cour d’assises de Bruxelles chargée de juger les attentats commis le 22 mars 2016 dans la capitale.

“Quand j’ai entendu que c’était lui, sincèrement, j’étais hyper choquée, étonnée”, a-t-elle déclaré. La surprise a saisi d’autres de ses collègues, personne dans les travailleurs de la prison ne le considérant comme radicalisé. “Le service psychosocial était en pleurs, on avait un sentiment d’échec… Mais je n’ai pas du tout le sentiment qu’il s’est radicalisé en prison (…) plutôt à sa sortie de prison”, a rapporté le témoin, affirmant avoir lu et relu le dossier de Khalid El Bakraoui après les attentats, afin de trouver des traces de radicalisation, en vain.

L’islam “était sa religion, il ne s’en cachait pas”. Mais il s’intéressait à différents courants religieux. “Guy Gilbert était venu en prison, il avait été très intéressé par son discours d’aide aux jeunes”, il participait aux animations d’autres cultes, s’est rappelée Mme De Pauw. “C’était quelqu’un qui avait envie d’apprendre beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si ses capacités intellectuelles étaient suffisantes pour comprendre ce qu’il emmagasinait.” A la prison de Nivelles, alors que le tribunal de l’application des peines ne cessait de refuser ses demandes de libération anticipée, Khalid El Bakraoui se sentait “perdu et désoeuvré”. Pour la directrice de l’époque, il s’est peut-être radicalisé à sa sortie “parce qu’il n’avait pas très confiance en lui”. “Peut-être que ça lui a donné un sentiment de pouvoir, d’avoir une place.”

Alors que les frères El Bakraoui ont régulièrement été dépeints comme des manipulateurs, capables de dissimuler leur radicalisation même à leurs proches, l’ancienne directrice de la prison de Nivelles estime que Khalid n’aurait “pas été capable de dire le contraire de ce qu’il pensait”, a-t-elle répondu à la question d’un juré.

“Il était impulsif, et peu capable intellectuellement. Je l’ai connu un an et demi, pour cacher ce que l’on pense pendant aussi longtemps, il faut être très fort intellectuellement.” Sa radicalisation, elle en est persuadée, est arrivée à sa sortie de détention. Mais la prison a joué un rôle, “car il avait mentalement souffert”. “C’est peut-être une petite pierre à son édifice de terroriste, peut-être un mur entier, mais pas parce qu’il y a côtoyé des personnes radicalisées, alors que c’est souvent ce qui arrive.” Elle reconnait par contre que, globalement, la prison peut être une “caisse de résonance” de certains propos.

“La prison, c’est l’isolement, vous êtes mis hors de la société (…) Vous concentrez des personnes qui ont, avec eux, un bagage, que ce soit familial, social ou scolaire, très négatif. Des relations se tissent entre eux et les phénomènes d’injustice ressentie vont prendre une puissance phénoménale, ils s’auto-rassurent sur ce phénomène-là. Je pense que la prison peut avoir un rôle sur pas mal de choses, un peu de positif et pas mal de négatif”, a-t-elle admis.

Entre 2012 et 2014, le focus n’était pas mis sur la radicalisation dans les prisons. A l’époque, des jeunes partaient en Syrie, “mais j’ai l’impression que ça a pris un petit peu de temps dans les prisons pour savoir ce que l’on devait faire”, a-t-elle reconnu à une question de Me Lurquin, avocat de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa. “On cherche encore comment faire bien. On fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on a. Ce n’est un secret pour personne ici que la justice est un parent pauvre, et la prison en particulier. On ne fait pas de miracles, les prisons font ce qu’elles peuvent, avec les moyens qu’elles ont et qui ne sont pas toujours adaptés à la gravité de la situation”, a-t-elle conclu.