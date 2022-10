Procès des attentats de Bruxelles : voici le calendrier des prochaines audiences

La Cour d’assises a communiqué sur le calendrier du procès des attentats de Bruxelles.

On sait désormais quel sera le calendrier des prochaines audiences dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, qui reprendra le 30 novembre prochain. C’est la cour d’assises de Bruxelles qui communique ainsi, ce mercredi, sur les prochaines audiences.

Le calendrier de l’entièreté du procès sera progressivement établi, en fonction de l’avancée des débats. Ici, les assises communiquent sur la première période, entre la fin novembre et début février. Les vendredis seront jour de relâche, sauf le 6 janvier, même si ces journées pourront être utilisées en cas de retard sur l’horaire. Les débats seront aussi suspendus les 14-15-16 et 23 décembre en raison du sommet européen, puis du 26 décembre au 2 janvier lors des congés de fin d’année.

Le calendrier

Ainsi, le 30 novembre le procès reprendra avec le tirage au sort des jurés. Suivra, ensuite, les explications aux jurés et aux parties le 5 décembre, avant la lecture de l’acte d’accusation par les procureurs les 6, 7 et 8 décembre. Les éventuels actes de défense des accusés, l’éventuelle présentation du sujet de l’accusation, l’éventuelle présentation du sujet de la défense et les éventuelles constitutions supplémentaires de partie civile auront, elles, lieu les 12 et 13 décembre.

Les débats débuteront les 19-20-21 et 22 décembre avec l’interrogatoire des accusés, avant les congés de fin d’année. Ce même interrogatoire reprendra les 3-4-5-6-9-10-11 et 12 janvier.

Le 16 janvier, la cour entendra les témoins ‘de contexte’ (experts en géopolitique, criminologues, psychologues, etc), puis les médecins, psychiatre et services de secours intervenus à l’aéroport le 17 janvier.

Ensuite, les victimes et témoins de l’attentat à l’aéroport seront entendus les 18-19-23-24 et 25 janvier, et suivra l’audition des membres des services de secours intervenus à Maelbeek et des victimes et témoins de ce second attentat les 26-30-31 janvier et les 1er et 2 février.

ArBr avec Belga – Photo : Belga (illustration)