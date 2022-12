Procès des attentats de Bruxelles : les enquêteurs racontent “une scène de guerre” à Brussels Airport

Ce jeudi, l’audition des enquêteurs et services de sécurité se poursuit pour dérouler le fil des attentats du 22 mars 2016 et l’enquête qui a suivi.

Le procès des attentats du 22 mars 2016 a repris ce jeudi avec l’audition des enquêteurs et services de sécurité. L’audience a débuté en l’absence de Salah Abdeslam, toujours excusé par un certificat médical depuis lundi. Parmi les accusés détenus, Mohamed Abrini et Osama Krayem ont décidé de ne pas assister aux débats. Ceux-ci protestent depuis la semaine dernière contre leurs conditions de détention et de transfert. L’action en référé déposée par leurs avocats concernant ces conditions sera débattue ce vendredi, toujours au bâtiment Justitia.

La présidente de la cour d’assises Laurence Massart a également communiqué sur le fait que la dernière jurée suppléante a reconnu le visage d’un témoin, prévu ce jeudi. Elle ne connait toutefois que son prénom car elle lui a servi des repas à son lieu de travail. Mais affirme ne pas connaître d’autres informations à son sujet. Aucune partie ne s’est opposée à ce que la dernière jurée suppléante reste en place.

9h30 – “Des images très dures”

L’audience s’est poursuivie avec les auditions des enquêteurs arrivés pour constater les faits, juste après les attentats de Zaventem, le 22 mars 2016. Ils ont présenté les constatations réalisées à leur arrivée dans le hall des départs de Brussels Airport. Tout en prévenant aux jurés, parties civiles et accusés que les images de cette scène de crime peuvent être très dures.

Outre des explications techniques sur les périmètres à mettre en place et sur les équipes présentes, le premier enquêteur a confirmé le caractère atypique de cette scène de crime, vu les nombreuses traces à baliser et à vérifier, que ce soit des traces de sang, d’objets, d’explosifs… Il confirme également que vu la panique après les attaques et les interventions de la police, des militaires et des pompiers, de nombreuses traces et de nombreux objets retrouvés ont pu être déplacés par rapport à la scène de crime initiale. “Certaines victimes décédées à l’intérieur du bâtiment ont ainsi pu être déplacées et retrouvées sur des civières à l’extérieur du hall des départs”, explique-t-il.

9h47 – “Une scène de guerre”

Le deuxième enquêteur est revenu sur l’organisation judiciaire d’une scène de crime, et sur les différentes zones mises en place pour éviter toute entrée intempestive et toute altération de la scène. La zone d’exclusion judiciaire, soit le périmètre dans lequel la scène de crime est scellée et l’enquête peut démarrer, est ainsi limitée au bâtiment du hall des départs de Brussels Airport. L’enquête a ainsi eu lieu 24 heures sur 24 jusqu’au 24 mars, avant de prendre de manière fragmentée jusqu’au 31 mars 2023, pendant que l’aéroport était encore fermé.

L’enquêteur est revenu sur la répartition du travail des équipes en charge de l’analyse de cette scène de crime. Il confirme que les équipes sont parties dès 8h20 après avoir entendu à la radio ces explosions. Il décrit également, à l’arrivée sur place, “une scène de guerre”. Il parle également de collègues “sous le choc” : “Cette situation était différente” d’autres scènes de crime, décrit-il.

