Procès des attentats de Bruxelles : des victimes se sentent abandonnées par l’État belge

Le procès des attentats du 22 mars 2016 est sur les rails, le jury populaire ayant été désigné mercredi. Un processus qui promet d’être “long et anxiogène” pour les victimes, tandis qu’un sentiment d’abandon, voire de mépris, de la part de l’État belge règne chez certaines. Le collectif d’avocats de l’ASBL Life4Brussels a notamment regretté jeudi, lors d’une conférence de presse, l’absence languissante d’un fonds d’indemnisation.

Les 12 pénalistes du collectif représentent près de 300 parties civiles devant la cour d’assises de Bruxelles. Trois avocats se penchent par ailleurs sur le volet civil. Outre la mutualisation de la charge de travail, avec l’objectif “de ne réclamer aucun frais” aux victimes représentées, ces conseils offrent aussi un soutien juridique, alors que l’association propose des projets de prise en charge.

À l’entame d’un procès appelé à durer entre six et neuf mois, les victimes “sont affaiblies par les procédures, qui leur ont fait perdre confiance”, déplore Me Valérie Gérard. Les informations concernant les procédures d’assurance, l’octroi du statut de victime et d’un dédommagement ont ainsi tardé à arriver.

► VOIR AUSSI | Constitution du jury du procès des attentats de Bruxelles : “Un bel exercice de démocratie”

La constitution d’un fonds de soutien aux victimes des attentats de Bruxelles, alimenté par l’État, n’est pas non plus sur la table. Elle n’apparaît pas même dans le projet de loi du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS), dénonce Life4Brussels. Les victimes exigent en effet un fonds d’indemnisation géré par l’État belge – “car le terrorisme, c’est une attaque contre l’État” rappelait mercredi l’avocat Nicolas Estienne au nom de l’association V-Europe -, alors que le projet du ministre socialiste se cantonne à une coopération avec les assureurs. Or ces derniers cherchent généralement à payer le moins possible, rappelait en substance l’avocat.

Les séquelles sont là, “évidemment. C’est quelque chose qui vous marque à vie”, a témoigné jeudi une victime, pour qui le procès constitue “une étape très importante dans [sa] reconstruction”. “C’est une étape par laquelle il faut passer, un chapitre qu’il faut fermer. Ça ne veut pas dire pour autant que tout sera dernière nous, car ce ne sera jamais derrière nous.”

► VOIR AUSSI | Procès des attentats de Bruxelles : dans les coulisses de la sélection des jurés

Le 22 mars 2016, les attentats qui ont frappé la capitale belge ont fait 32 morts et des centaines de blessés dans le métro bruxellois et à l’aéroport de Zaventem. Dix hommes sont accusés devant la cour d’assises, dont un, Oussama Atar, fait défaut.

Life4Brussels compte quelque 600 membres, parmi lesquels 295 se sont constitués partie civile. Chaque victime des attentats peut prétendre à un remboursement de jusqu’à 12.000 euros de ses frais d’avocats via la Commission pour l’aide financière aux victimes, un mécanisme fédéral en place depuis 1985. L’ASBL est en outre subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Valérie Leclercq, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée.