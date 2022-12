Procès des attentats de Bruxelles : après la sélection des jurés, voici le programme de cette semaine

La cour d’assises de Bruxelles va aborder le fond du dossier, dès lundi matin à 09h00, dans le procès des attentats du 22 mars 2016, en commençant toutefois par quelques informations pratiques à l’attention des parties, et plus spécialement des jurés, non initiés aux procédures judiciaires.

La cour va s’élancer ainsi pour de longs mois de procès, dans le dossier des attentats du 22 mars 2016. Après un “faux départ” en octobre, en raison de l’inadéquation du box des accusés, la cour a passé mercredi l’étape délicate du tirage au sort des jurés. En effet, elle devait retenir 36 jurés, 12 effectifs et 24 suppléants, malgré un nombre important d’absences de candidats-jurés et après avoir dû accorder à de très nombreux autres une dispense.

La présidente de la cour commencera par identifier chaque partie et par donner ensuite quelques explications au sujet de l’organisation des audiences et des règles propres au bon déroulement de celles-ci. Dès mardi, elle donnera la parole au ministère public, composé de deux procureurs fédéraux, pour la lecture de son acte d’accusation. Le document comprend quelque 500 pages qui rappellent les faits, les premiers éléments d’enquête, les devoirs d’enquête ultérieurs, l’identification et l’arrestation des accusés, leurs auditions et enfin les résultats des expertises (génétiques, légistes, psychiatriques…). Cette lecture s’étendra sur trois jours, de mardi à jeudi. Un jour de relâche est prévu vendredi et les débats se poursuivront lundi avec, cette fois, la lecture d’éventuels actes de défense. L’interrogatoire des accusés ne devrait commencer que le 19 décembre.

Neuf accusés comparaîtront, dont un doit répondre uniquement de participation aux activités d’un groupe terroriste, tandis que les huit autres devront également répondre d’assassinats et de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. Un dixième accusé est quant à lui présumé mort.

Le 22 mars 2016, deux attentats ont été commis à Bruxelles, dans une station de métro et à l’aéroport, faisant 32 morts et des centaines de blessés.

