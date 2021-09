Pro League : une campagne d’affichage pour lutter contre le racisme et les discriminations

La Pro League, l’instance du football professionnel belge, a lancé une campagne d’affichage contre le racisme et la discrimination dans et autour des stades, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Pour cette campagne, deux joueurs des 24 clubs professionnels belges ont été représentés sur une affiche avec leur message personnel contre la discrimination. Les affiches seront posées dans les stades, les centres d’entraînement, les buvettes ou le long des lignes de touche dans chaque club. Elles seront aussi installées au sein des clubs amateurs des séries nationales et provinciales.

Les clubs professionnels de la Jupiler Pro League et de la 1B Pro League diffuseront également un message pour inciter les gens à signaler tout acte raciste ou discriminatoire dans les stades.

Une récompense prévue pour les clubs amateurs

Les clubs amateurs qui arriveront le mieux à lutter contre le racisme et les discriminations recevront une récompense. Pour cela, ils doivent mettre en œuvre les cinq points du plan Come Together, à savoir ; placarder les affiches gratuites Come Together, diffuser le message Come Together sur les réseaux sociaux, organiser une formation via la fédération au sein de leur club ou de suivre eux-mêmes une formation pour lutter contre la discrimination et le racisme, désigner et diffuser le nom d’une personne de confiance pour l’intégrité en tant que point de contact (pour permettre au club d’intervenir correctement et de manière opportune en cas de comportement déplacé), et organiser une action pour dénoncer le racisme et les discriminations.

Les clubs qui suivront ces étapes pourront demander et arborer les badges officiels Come Together.

Une lutte menée dès 2018

“La Pro League travaille depuis 2018 sur une politique forte en matière de lutte contre le racisme et la discrimination, laquelle est renforcée chaque année avec les organisations partenaires et les autorités. Cette année, le point de signalement a été entièrement développé et mis en ligne et, dans le même temps, des trajets alternatifs sont élaborés dans la lutte contre le racisme et la discrimination“, a précisé Jan Cas, Football & Community manager de la Pro League.

Un bouton pour signaler les actes racistes sur le site internet

La Pro League a également développé un bouton de signalement sur son site internet pour permettre à toute personne victime ou témoin d’un acte raciste dans ou hors du stade de le signaler à la Pro League.

“Le signalement via le point de contact se fait selon une procédure qui a été élaborée en concertation avec Unia et les autorités et qui garantit un suivi des signalements correct sur le plan juridique et procédural, avec une attention particulière pour les victimes et l’accompagnement de toutes les personnes concernées“, a expliqué l’instance.

Y. Mo. avec Belga – Photo : Pro League