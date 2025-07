Pression du PTB sur l’Arizona au sujet de Gaza, le MR insiste sur l’incontournable union de la majorité

Le PTB demande à former une majorité alternative pour prendre des actions contre Israël.

Le PTB a demandé jeudi une réunion de la commission des Relations extérieures de la Chambre sur la situation humanitaire à Gaza, sans attendre la date fixée du 14 août. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a pour sa part insisté sur la nécessaire union de la majorité en place.

“Nous n’avons pas besoin d’attendre le MR et la N-VA pour prendre des sanctions (contre Israël, NDLR). Une majorité alternative (incluant entre autres Les Engagés, Vooruit et le CD&V, NDLR) est prête à faire ce que beaucoup de Belges attendent de nous”, a estimé le député fédéral PTB Kemal Bilmez, dans un communiqué de la formation d’extrême gauche. “Aujourd’hui, Conner Rousseau (Vooruit) indique qu’il envisage une majorité alternative si le gouvernement Arizona ne prend pas de mesures contre Israël… Les lignes commencent à bouger”, a poursuivi le député du PTB.

“Cela fait des mois que ça tiraille dans le gouvernement. Notre patience est à bout”, s’était impatienté jeudi matin le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, dans la matinale de Radio 1 au sujet de Gaza. Le chef de file socialiste flamand a expliqué ne pas pouvoir promettre de rester sur la même ligne que le gouvernement, si le “blocage” avec le MR persiste.

“Je suis une personne très loyale, mais nous devons surtout l’être envers nos principes et l’humanité. À un moment, le gouvernement pourrait tomber en crise, si on n’en sort pas”, a indiqué Conner Rousseau, notant un lent repositionnement de la part de la N-VA, mais pas du MR, “de plus en plus isolé dans son refus d’envisager des sanctions contre Israël”. Réplique du président du MR, via son porte-parole: “le gouvernement forme un bloc et si tout le monde souhaite qu’il continue d’exister, il ne faut pas s’en écarter… Il n’y a pas d’exception à cette règle.”

Belga – Photo : Belga