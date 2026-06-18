Première audience pour le nouveau juge de paix du deuxième canton de Bruxelles

Le nouveau juge de paix du deuxième canton de Bruxelles, Pierre Geerinckx, tenait sa première audience jeudi matin.

A l’ouverture d’audience, une quinzaine d’avocats étaient alignés devant ce nouveau juge titulaire pour régler, entre autres, des conflits locatifs. Pierre Geerinckx a ainsi proposé à un locataire et un propriétaire de repasser le voir en septembre pour vérifier si le locataire avait bien résorbé sa dette de 6.625 euros d’arriérés de loyers, pour éviter l’expulsion du logement loué.

Avant de prêter serment comme juge de paix, Pierre Geerinckx (42) était substitut du procureur du Roi au parquet de Hal-Vilvorde. Souhaitant travailler à la “protection des personnes les plus faibles de la société”, il a postulé pour exercer une justice de proximité, “au service des Bruxellois”.

Officiellement relié au troisième canton de Bruxelles (Laeken), le juge Pierre Geerinckx va d’abord exercer au deuxième canton de Bruxelles, qui couvre les quartiers les plus commerciaux du Pentagone (rue Neuve, quartier Dansaert), mais également certaines rues résidentielles proches de la Porte d’Anderlecht, ainsi que les squares Ambiorix et Marie-Louise.

Le nouveau juge de paix va également renforcer le deuxième canton d’Anderlecht pour la gestion des dossiers d’administration des biens et de la personne, puisqu’il manque encore un juge de paix titulaire dans ce canton. Anderlecht compte davantage de maisons de repos et de soins que le Pentagone, qui nécessitent l’intervention d’un juge pour veiller à la protection judiciaire de certains résidents, indique Pierre Geerinckx.

“La pénurie de magistrats dans les justices de paix bruxelloises se résout peu à peu”, se réjouissait le Collège des cours et tribunaux dans le communiqué diffusé lundi après la prestation de Pierre Geerinckx. Il ne reste que deux cantons sans juge de paix titulaire (Saint-Josse-ten-Noode et Anderlecht 2), sur les 26 cantons de l’arrondissement de Bruxelles.

Belga/Photo : Tribunaux de paix de Bruxelles