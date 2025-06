Premier jour des interruptions sur le métro 5 de Merode à Herrmann-Debroux

La ligne de métro 5 sera interrompue à plusieurs reprises entre ce mardi 10 juin et le mercredi 20 août entre Merode et Herrmann-Debroux en raison de l’installation d’une nouvelle signalisation de sécurité.

Concrètement, le trafic des métros sera interrompu après 21h00 entre les deux arrêts. Les métros circuleront toutefois normalement le vendredi, samedi et dimanche soir ainsi que les jours fériés “afin de préserver les sorties du week-end”, précise la Stib. Les travaux seront menés d’abord au mois de juin du mardi 10 au jeudi 12, du lundi 16 au jeudi 19 et du lundi 23 au jeudi 26, ensuite en juillet du mercredi 2 au jeudi 3, du lundi 7 au jeudi 10 et enfin en août du lundi 18 au mercredi 20. Des navettes de bus seront mises à disposition pour assurer les déplacements des voyageurs sur la partie non desservie en métro. “L’interruption du service aux voyageurs donnera plus de temps aux équipes pour installer en tunnel les équipements pour la nouvelle signalisation CBTC (Communication Based Train Control), qui permettra à terme d’augmenter les fréquences“, détaille la société bruxelloise de transports en commun.

La signalisation actuelle date de 1976 et nécessite d’être modernisée pour s’adapter à l’évolution du trafic des métros, qui s’est fortement développé avec de nouveaux véhicules et plus de fréquences, explique-t-elle. Les lignes de métro 1 et 5, “particulièrement remplies”, sont les premières à être équipées du nouveau système.

Belga