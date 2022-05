La première édition du Brussels Padel Open débute ce mercredi

Le Brussels Padel Open débute demain sur le site de Tour & Taxis. Les préqualifications et qualifications du tournoi sont déjà en cours depuis dimanche.

Une vingtaine de joueurs et joueuses belges ont pris part à ces préqualifications. Aucun ne se sont malheureusement qualifiés pour le tableau final. En revanche, sept autres compatriotes ont bénéficié d’une wild card, quatre chez les hommes et 3 chez les femmes, pour accéder directement au tableau final.

Le tournoi se déroule à la Gare Maritime de Tour & Taxis de mercredi à dimanche. C’est la première fois qu’est organisée en Belgique une des étapes officielles du World Padel Tour, seul championnat du monde reconnu par la Fédération Internationale de Padel.

Un sport de plus en plus populaire

Si vous êtes habitué des clubs de tennis à Bruxelles, vous avez pu le constater : de plus en plus de club se sont dotés de terrains de padel. Ce sport nous vient du Mexique et est très populaire en Espagne, mais il le devient très clairement chez nous aussi.

La discipline se veut plus accessible et moins technique que le tennis. Au bout d’une heure de jeux, les novices parviennent, plus rapidement, à prendre du plaisir. Pour le tennis, il faut parfois compter des mois, voire années de pratique. Et ça se voit dans les chiffres, le nombres joueurs est en constante augmentation. Le nombre de terrains en Belgique a lui doublé en un an, passant 524 en 2020 à 1088 en 2021. (Photo d’illustration : Belga/Nicolas Maeterlinck)

