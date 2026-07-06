Préavis de grève et conflit social au sein d’un sous-traitant actif à Brussels Airport

Un préavis de grève a été déposé par la CSC Alimentation et Services auprès de l’entreprise de nettoyage aérien Alyzia, sous-traitant actif sur le tarmarc de Brussels Airport, indique lundi le syndicat chrétien dans un communiqué.

Le différend porte sur ce que la CSC appelle “une atteinte grave à la liberté syndicale, ainsi que des conditions de travail indignes et dangereuses”. Le syndicat fait notamment référence au licenciement d’une travailleuse, “licenciée le jour même de sa désignation comme déléguée syndicale”, et ce “sans aucun motif sérieux”. “Ce licenciement vise à empêcher l’exercice d’un mandat syndical”, fustige la CSC.

Le syndicat pointe aussi les conditions de travail dégradées (manque de camions et matériel défectueux, port de charges lourdes, déplacements à pied sur le tarmac, absence de ventilation dans les hangars, etc.)

“Face à l’absence totale de réponse de la direction, une plainte a été déposée auprès de l’inspection sociale, un préavis de grève a été introduit et la mobilisation s’élargit à d’autres travailleurs présents sur le site”, souligne le syndicat, ajoutant que “la paix sociale n’est aujourd’hui plus garantie”.

Contacté par Belga, Brussels Airport précise n’avoir “aucune information” à ce sujet et n’a donc “aucun commentaire” à faire. Comme il n’y a pas de grève en cours, “il n’y a pas d’impact” sur le déroulement des opérations sur le site de l’aéroport.

Alyzia est notamment chargée du nettoyage des avions à l’aéroport.

Belga