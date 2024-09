Préavis de grève à la maison de repos Anne-Sylvie Mouzon à Saint-Josse

Un premier arrêt de travail a eu lieu mercredi, un second sera organisé vendredi matin. Les représentants des travailleurs dénoncent notamment des conditions de travail “de plus en plus dégradées”.

Un préavis d’actions, pouvant aboutir à la grève, a été déposé en front commun syndical par les travailleurs de la maison de repos Anne-Sylvie Mouzon, gérée par le CPAS de la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode.

Selon les syndicats (CGSP, CSC et SLFP), le personnel de la maison de repos fait notamment face à des menaces récurrentes de modification des horaires de travail, un manque de procédures adéquates pour gérer les agressions de la part des usagers et une surcharge de travail croissante. Les représentants des travailleurs déplorent par ailleurs la non-application des jours de RTT pour les employés de 45 ans et plus et l’incapacité de récupérer les jours fériés travaillés.

Face à l’absence de “solutions concrètes” émanant des autorités communales, “malgré des mois de discussions”, le personnel a décidé de déposer un préavis d’actions. Celles-ci ont démarré mercredi dernier par un arrêt de travail de 50 minutes à 11h00. Un autre arrêt du même ordre est prévu demain/vendredi à 11h00. Les syndicats réclament des garanties quant aux horaires de travail, aux jours fériés prestés et aux jours de RTT, et souhaitent un renforcement des équipes ainsi qu’une meilleure protection des travailleurs face aux situations d’agressivité. “Sans réponse favorable et rapide des autorités, ces actions pourraient se prolonger et avoir des répercussions sur l’ensemble des services offerts par la maison de repos”, prévient le front commun par communiqué. Sollicité par nos soins, le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode n’était pas joignable dans l’immédiat.

Belga