Pourquoi les températures semblent plus basses que celles annoncées ?

La température réelle n’est pas forcément la même que la température ressentie.

Bien que le soleil pointe le bout de son nez, les températures vont rester très basses ces prochains jours. Jusqu’à jeudi, des températures allant jusqu’à -7 degrés sont annoncées. Pourtant, il pourrait faire encore plus froid, puisque la température ressentie pourrait plonger jusqu’à -18 dans certaines régions du pays.

Comme l’expliquent nos confrères de la Dernière Heure, la température ressentie prend en considération les conditions atmosphériques qui rendent le froid encore plus froid ou le chaud encore plus chaud. En effet, lorsqu’il y a d’importants coups de vents, nous ressentons le froid de manière plus violente. De ce fait, plus la vitesse du vent est élevée, plus la température ambiante est ressentie froide. La température ressentie est calculée selon la température de l’air prise au thermomètre et la vitesse du vent.

Cette notion de “température ressentie”, qui vient du Canada, n’est cependant pas réellement une “température”, et ne peut donc pas être mesurée en degrés.

Une vague de froid ?

Cependant, ces températures en baisse n’annoncent pas une vague de froid. En Belgique, pour qu’il y ait une vague de froid, il faut que les maxima ne dépassent pas 0 degrés pendant cinq jours consécutifs. De plus, il faut qu’il fasse au moins -10 degrés à trois reprises durant cette période.

Sur ces 30 dernières années, il n’y a eu que deux vagues de froid dans notre pays : en janvier 1997 et en février 2012.

◼︎ Explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles

Photo : Belga / Bruno Fahy