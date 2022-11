Pour soutenir ses commerçants et artisans locaux, la Ville de Bruxelles organise son premier “Local Friday”

En réponse au Black Friday, la Ville de Bruxelles lance son action Local Friday. Dès ce lundi 21 novembre et jusque la fin de la semaine, 42 magasins bruxellois proposeront des promotions spéciales.

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, la Ville de Bruxelles a décidé de soutenir ses commerçants locaux en organisant une semaine de “Local Friday”. Remises, promotions et surprises, la plupart des actions “Local Friday” ont débuté ce lundi et se termineront ce dimanche 27 novembre. Au total, 42 artisans et commerces du centre-ville y participent.

C’est le cas, par exemple, du magasin FromBe For You. “Avec le trafic qui est devenu difficile ici à Bruxelles, on a toujours du mal à se garer. C’est pourquoi nous offrons des vouchers d’une heure de parking valables partout, y compris le parking des Albertines situé 100 mètres plus haut, pour tout achat de minimum 30 euros”, explique le gérant Arthur Kostanian.

Autre commerce, même concept un peu plus loin, à “La boîte à musique”. Le disquaire Bertrand de Wouters propose une remise de 12% sur tout son magasin. Il espère ainsi augmenter son chiffre d’affaires de 25% par rapport à d’habitude. “Cela fait plaisir à notre clientèle d’habitués bien-sûr, c’est un bonus. Mais le but est aussi de faire découvrir le magasin à d’autres clients potentiels“, ajoute Bertrand de Wouters.

Une initiative de la Ville de Bruxelles, pour promouvoir les commerces locaux de son territoire. “Nous voulons mettre en avant les commerces locaux et les artisans à un moment de consommation important, soit les semaines avant les fêtes. Et surtout de faire une contre-campagne au Black Friday. Beaucoup de petites et moyennes entreprises nous disent qu’elles n’ont pas les moyens de lutter face aux publicités des grandes chaines. Par conséquent, nous voulons utiliser – via les moyens de communication de la Ville de Bruxelles – ce moment pour lancer ce Local Friday et inviter les consommateurs à consommer plus durablement“, détaille l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI).

Toutes les actions sont à retrouver sur le site commercelocal.brussels

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Béatrice Broutout et Corine De Beul